Белорусские правозащитники признали политзаключенными Елену Карагачеву - члена инициативной группы и личного помощника претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, а также одного из координаторов его инициативной группы Дмитрия Карако. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» 6 июля

Стало известно, в чем обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико © t.me/viktarbabarykaofficial Елены Карагачевой и Дмитрия Карако политическими заключенными и требуем их немедленного и безусловного освобождения», — говорится в сообщении.

Правозащитники уточнили, что Карагачева была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК). По их данным, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, и помещена под стражу в СИЗО КГБ.

Карако был задержан 18 июня вместе с сыном Бабарико Эдуардом по дороге в территориальную избирательную комиссию для сдачи собранных подписей. С момента задержания Карако также находится под стражей в СИЗО КГБ.

Ранее правозащитники признали политзаключенными уже свыше 20 человек, включая обоих Бабарико, а также ряд их сторонников и блогеров.