Ранее Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против РФ, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. В этом контексте он упомянул украинский ракетный комплекс «Нептун», который способен достать до Севастополя.
«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — заявил Песков, комментируя возможность военного вторжения РФ на территорию Украины для обеспечения водой Крыма.
Он также подчеркнул, что эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также говорил о возможном вторжении, больше не является сотрудником Администрации президента.