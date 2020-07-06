Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, передает РИА Новости 6 июля

Украине пообещали печальный конец, если она решится на военную конфронтацию с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — заявил Песков, комментируя возможность военного вторжения РФ на территорию Украины для обеспечения водой Крыма.

Он также подчеркнул, что эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также говорил о возможном вторжении, больше не является сотрудником Администрации президента.