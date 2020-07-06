Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила результаты проверки подписей, собранных претендентами на пост президента. Об этом 6 июля сообщает Sputnik

Соперник Лукашенко Цепкало набрал достаточное количество подписей для выдвижения в президенты © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко было сдано больше 1,9 млн подписей, после проверок «отбраковали» около 19 тысяч.

За экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который в данный момент находится в СИЗО, подписались более 367 тысяч человек, не засчитали 201 тысячу подписей.

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало собрал 158,6 тыс. подписей. Однако из них не прошли проверку более 83 тысяч. В результате Цепкало не сможет стать кандидатом в президенты.

В поддержку экс-депутата парламента Анны Канопацкой собрано более 151,6 тысячи подписей, не засчитано около пяти тысяч. Штаб жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы предоставил почти 110 тысяч подписей, не прошли проверку 4,7 тысячи.