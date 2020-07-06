«Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса на Украине. Это отражается в статистике активных больных и в уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется», — говорится в сообщении.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников — до 6%.
По словам Зеленского, теперь нужно тщательное внимание уделять общественным местам, которые открываются: ресторанам, кафе или клубам. Он заявил, что надо требовать от них ответственности.
Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом. В Нацполиции сообщили, что только два города — Харьков и Львов — строго запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия работы таких заведений в указанное время.