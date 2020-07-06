Ранее в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки». Представлявший РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите в «нормандском формате» пока «очень, очень рано». Позднее издание Spiegel сообщило, что Москва якобы требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции относительно Донбасса.
Песков опроверг эти сообщения, прозвучавшие в СМИ.
«Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать», — заявил он.
Пресс-секретарь также поддержал заявление Козака и подчеркнул, что в очередной раз продвинуться в вопросе урегулирования не удалось не по вине российской стороны.