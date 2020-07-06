Подвижек на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 6 июля

Россия озвучила крайнюю дату представления Украиной проекта изменений в конституцию относительно Донбасса - СМИ © Facebook/Олександр Турчинов Дмитрий Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите в «нормандском формате» пока «очень, очень рано». Позднее издание Spiegel сообщило, что Москва якобы требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции относительно Донбасса.

Песков опроверг эти сообщения, прозвучавшие в СМИ.

«Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать», — заявил он.

Пресс-секретарь также поддержал заявление Козака и подчеркнул, что в очередной раз продвинуться в вопросе урегулирования не удалось не по вине российской стороны.