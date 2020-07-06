Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает 6 июля Belta.by

США готовятся к возобновлению испытаний ядерного оружия — МИД РФ © Public domain

«Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет», — отметил Лукашенко.

Он заявил о растущих рисках в военной сфере и подрыве доверия между странами.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.