По его словам, столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Для их разрешения нет универсальных рецептов.
«Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет», — отметил Лукашенко.
Он заявил о растущих рисках в военной сфере и подрыве доверия между странами.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.