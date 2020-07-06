«Сейчас вводить в «минский формат» еще и проблематику Крыма — на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс… Мы на всех уровнях — и в МИДе, и в Офисе президента — постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных», — отметил Кулеба.
По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и «разогревает» их к следующим шагам.
Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не рассматривает вариант компенсации за ущерб от России за присоединение полуострова и продолжит настаивать на том, что Крым является российским незаконно и это временно.