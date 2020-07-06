Обсуждение вопроса о Крыме в «минском формате» может блокировать прогресс и в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса. Об этом на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью «Крым.Реалии»

«Сейчас вводить в «минский формат» еще и проблематику Крыма — на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс… Мы на всех уровнях — и в МИДе, и в Офисе президента — постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных», — отметил Кулеба.

Совсем невежливые "человечки". Как Украина уничтожила 25 лет назад независимость Крыма © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не рассматривает вариант компенсации за ущерб от России за присоединение полуострова и продолжит настаивать на том, что Крым является российским незаконно и это временно.