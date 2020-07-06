Украинскую армию ждет провал, если она решится на военную конфронтацию с Россией. Об этом 6 июля заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, передает «Интерфакс»

Украине не выгодна конфронтация с Россией - Фесенко © wikipedia.org сказал Красов, имея в виду операцию по принуждению Грузии к миру.

Он назвал Россию миролюбивой страной, приветствующей добрососедские отношения.

«Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит», — добавил Красов.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил украинским СМИ, что Украина готовится «к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения».