«Всё закончится для Украины печально. <…> У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины всё может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили», — сказал Красов, имея в виду операцию по принуждению Грузии к миру.
Он назвал Россию миролюбивой страной, приветствующей добрососедские отношения.
«Нам казалось, что с новым президентом на Украине должна наступить нормализация, но, к сожалению, этого не происходит», — добавил Красов.
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил украинским СМИ, что Украина готовится «к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения».