«Голосуем за поправки в семейном положении», — подписал видео Тарзан.
На ролике 2003 года Тарзан и Королева расписываются в документе, подтверждающем заключение их брака.
Когда наступила очередь танцора, он несколько раз уточнил, точно ли он должен расписаться в этом документе. После чего Тарзан притворился, будто у него трясутся руки, а певица с юмором сделала вид, что бьет его свадебным букетом.
Фанаты выразили свои мысли по поводу видео.
«Ой, забавно! Тарзан не хотел жениться! Но любовь заставила принять оковы брака. Вы классные, счастья!», «Такие прикольные, как школьники. Восхищаюсь вашей семьей», «Классное видео», — отреагировали пользователи.