Известный российский шоумен, супруг певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, который работает стриптизером и выступает под псевдонимом Тарзан, показал фанатам архивное видео со свадьбы. Публикацию он разместил на днях в Instagram

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