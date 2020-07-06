Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19. Об этом 6 июля он рассказал в интервью «Украинской правде»

Более того, по его словам, разведка доложила, какими могут быть последствия. Утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.

«Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял: «Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования», — сказал секретарь СНБО.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Зеленский сразу отнесся к информации о коронавирусе серьезно, однако координации действий власти вначале было недостаточно, поскольку всей угрозы никто не понимал.