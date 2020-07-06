Более того, по его словам, разведка доложила, какими могут быть последствия. Утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.
«Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял: «Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования», — сказал секретарь СНБО.
По его словам, с 11 января отдельная группа начинала отрабатывать COVID-19, а с 20 января СНБО начал круглосуточный сбор информации относительно коронавируса. Также были подключены вирусологи, которые давали свои прогнозы относительно того, что эпидемия не обойдет украинцев.
Зеленский сразу отнесся к информации о коронавирусе серьезно, однако координации действий власти вначале было недостаточно, поскольку всей угрозы никто не понимал.