Правоохранители раскрыли детали спецоперации Европола под названием Venetic, в ходе которой было задержано свыше тысячи человек из секретного чата EncroChat, специализировавшегося на продаже наркотиков. Об этом на днях сообщила русская служба BBC

Наркотики в хороших руках. Американец купил на аукционе авто с «сюрпризом» на $850 тыс. © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Правоохранителям в Великобритании удалось изъять 54 млн фунтов стерлингов наличными. Деньги преступники прятали в тумбочках возле кровати или в шкафах с одеждой. Кроме того, деньги нашли в пакетах из супермаркетов Tesco. А в Нидерландах у членов группировки удалось изъять 20 млн евро, восемь тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина.

Помимо этого, удалось изъять две тонны наркотиков, из которых почти половина — кокаин. Также обнаружены 28 млн таблеток сильного седативного вещества.

В ходе обыска также обнаружены 77 единиц оружия, а именно — автоматы Калашникова. Арестовали также 55 авто премиум-класса и 73 элитных часов.

«Это только начало. Благодаря полученной информации мы будем разрывать сети организованной преступности неделями, месяцами, а может и годами», — сказала руководитель полицейской службы Лондона Крессида Дик.