В Великобритании арестовали 746 человек, а в Нидерландах — больше 100. Франция не стала называть точное количество, уточнив, что речь идет о сотнях людей, которые были вовлечены в схему распространения запрещенных веществ.
Правоохранителям в Великобритании удалось изъять 54 млн фунтов стерлингов наличными. Деньги преступники прятали в тумбочках возле кровати или в шкафах с одеждой. Кроме того, деньги нашли в пакетах из супермаркетов Tesco. А в Нидерландах у членов группировки удалось изъять 20 млн евро, восемь тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетамина.
Помимо этого, удалось изъять две тонны наркотиков, из которых почти половина — кокаин. Также обнаружены 28 млн таблеток сильного седативного вещества.
В ходе обыска также обнаружены 77 единиц оружия, а именно — автоматы Калашникова. Арестовали также 55 авто премиум-класса и 73 элитных часов.
«Это только начало. Благодаря полученной информации мы будем разрывать сети организованной преступности неделями, месяцами, а может и годами», — сказала руководитель полицейской службы Лондона Крессида Дик.