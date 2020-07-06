Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским назначение нового вице-премьера по ОПК может подразумевать изменение подхода к работе отрасли. Об этом 6 июля он заявил в интервью «Украинской правде»

«Я не хочу сейчас переходить на личности, но у нас государственная позиция — вице-премьер должен быть. Потому что это очень-очень важная для нашей страны отрасль. Это может быть одна из немногих отраслей, которая еще находится в здоровом состоянии… Это очень сложная ситуация. Если мы потеряем оборонно-промышленный комплекс, это будет катастрофа», — заявил он.