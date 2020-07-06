«Я не хочу сейчас переходить на личности, но у нас государственная позиция — вице-премьер должен быть. Потому что это очень-очень важная для нашей страны отрасль. Это может быть одна из немногих отраслей, которая еще находится в здоровом состоянии… Это очень сложная ситуация. Если мы потеряем оборонно-промышленный комплекс, это будет катастрофа», — заявил он.
Работа нового вице-премьера, по словам Данилова, будет зависеть от того, какая придет команда. Он отметил, что на сегодня планируется изменить подход: то не должен быть один человек — имеет смысл создать команду людей, которые друг с другом могут работать.