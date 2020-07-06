Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что есть данные о том, как может развиваться ситуация с коронавирусом на Украине к концу лета. Об этом 6 июня он заявил в интервью «Украинской правде»

«У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму во время карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить», — заявил он. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк