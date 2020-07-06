«У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму во время карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить», — заявил он.
Он рассказал, что лично сделал четыре теста. Также Данилов отметил, что не смог встретиться с журналистами издания для интервью, потому что один из сотрудников ситуационного центра СНБО заболел. Перед интервью с изданием, по его словам, он также на всякий случай сделал тест.