Национальный союз журналистов Украины в июне зафиксировал 10 инцидентов с применением физической агрессии в отношении работников СМИ. Об этом 6 июня сообщил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook

«Три из них связаны со съемками относительно несоблюдения карантина. Всего за 6 месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Половина пострадавших в июне — женщины, больше всего инцидентов произошло в Киеве», — говорится в сообщении.

Самая опасная в Украине. Убийства журналистов остаются безнаказанными © Facebook, Sergiy Tomilenko Сергея Стерненко, который зарезал в 2018 году человека.

Одно из самых возмутительных нападений, по мнению Томиленко, произошло на съемочную группу программы «Касается каждого» телеканала «Интер» в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко и оператора, а также повреждение их техники.

*Деятельность организации запрещена в РФ