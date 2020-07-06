«Три из них связаны со съемками относительно несоблюдения карантина. Всего за 6 месяцев 2020 года зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Половина пострадавших в июне — женщины, больше всего инцидентов произошло в Киеве», — говорится в сообщении.
Как правило, нападающими выступают представители мелкого бизнеса, продавцы, представители тех или иных услуг. Наиболее рискованными темами для журналистов в июне стали карантин и акции протеста в Киеве сторонников бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, который зарезал в 2018 году человека.
Одно из самых возмутительных нападений, по мнению Томиленко, произошло на съемочную группу программы «Касается каждого» телеканала «Интер» в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко и оператора, а также повреждение их техники.
*Деятельность организации запрещена в РФ