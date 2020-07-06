Глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что Украина подготовила пять вариантов действий в Париже по решению вопросов в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде» 6 июня

Транзит - в Париж через Берлин. Как Киев хоронит Минские соглашения © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Петра Порошенко.

«Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет… Украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом… Минские соглашения, "нормандские форматы", мы этим будем пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант», — заявил он.

Также, по его словам, перед встречей во Франции провели закрытое заседание СНБО, где были разработаны пять вариантов действий Украины относительно того, как будут вести себя оппоненты. Сегодня Украина идет по первому варианту. Будет ли применен любой другой из пяти вариантов — зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация.