Он напомнил, что есть отдельная группа, которая работает с «минским процессом», и отдельная группа, которая работает с «нормандским процессом». Также, по его словам, есть процедуры переговоров, которые «остались в наследство» от бывшего президента Петра Порошенко.
«Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет… Украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом… Минские соглашения, "нормандские форматы", мы этим будем пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант», — заявил он.
Также, по его словам, перед встречей во Франции провели закрытое заседание СНБО, где были разработаны пять вариантов действий Украины относительно того, как будут вести себя оппоненты. Сегодня Украина идет по первому варианту. Будет ли применен любой другой из пяти вариантов — зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация.