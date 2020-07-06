Глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, почему число больных Covid-19 на Украине растет, а на улицах туристических городов толпы людей, и все постепенно открывается. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде» 6 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«У нас есть искусственный интеллект, который считает прогнозы. Главное, что мы смогли выдержать — мы сохранили нашу систему по обеспечению в больницах непосредственно о процессах лечения. И нам удалось, ее уже наладили. Когда были первые случаи — это было страшно… Но если люди будут считать, что это к ним не будет иметь отношения, поверьте, постучится этот вирус и придет. И это будет очень опасно», — заявил он.

Также, по его словам, сегодня на Украине профессиональные врачи уже вылечивают тех больных, которых не могли «вытащить» в марте, когда началась пандемия.