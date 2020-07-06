По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, и не надо «распылять их».
«Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены», — заявил дипломат.
На Украине идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса предложили в 2017 году. В ответ на это президент РФ Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения «и ни на каких других территориях».