Франция пока концентрируется на существующих форматах переговоров, вместо того чтобы рассматривать альтернативы, но идею миротворческой миссии на Донбассе не исключает в принципе. Об этом посол Франции на Украине Этьен де Понсен 6 июня заявил в интервью «РБК-Украина»

Заморозка или прорыв? Эксперты о «Минске-3» и будущем Донбасса © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены», — заявил дипломат.

На Украине идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса предложили в 2017 году. В ответ на это президент РФ Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения «и ни на каких других территориях».