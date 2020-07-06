Вице-премьер-министр по промышленной политике может появиться в правительстве Украины уже через неделю. Об этом 5 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода, передает «Интерфакс-Украина»

«Мы решили в целом восстановить такую должность, как вице-премьер по промышленной политике. Уверен, что через неделю у нас… Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказал один из лучших кандидатов на эту должность, — это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, космической страной», — сказал он.

Зеленский указал, что на Украине есть полный цикл на многих предприятиях, чтобы построить промышленно мощную страну.