По его словам, для проведения выборов в Донбассе должны состояться определенные условия, которых сейчас там нет. Также он отметил, что выборы должны проходить на украинской территории по украинской Конституции.
«Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут проходить выборы…Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы… Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия» — сказал он.