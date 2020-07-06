На сегодня провести выборы в Донбассе нет возможности, однако они «рано или поздно» состоятся. Об этом 6 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью «Украинской правде»

Андрей Золотарёв о вероятных результатах местных выборов на Украине © Скриншот из видео Украина.ру «Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут проходить выборы…Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы… Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия» — сказал он.