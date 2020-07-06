80% украинцев переносят COVID-19 без особых осложнений. Об этом накануне в эфире телеканала «Украина 24» рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко

«Если мы говорим о коронавирусной болезни — 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно, под наблюдением. 20% требуют госпитализации», — рассказал Ляшко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медицинскую помощь в стационаре», — отметил Ляшко.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавирусом. Скончались от осложнений 1262 человека, 21 703 выздоровели.