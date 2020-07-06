Белорусские производители сельскохозяйственной продукции будут пытаться закрепиться на продовольственном рынке России после преодоления экономического спада, вызванного пандемией. Об этом 5 июля сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин, передает «Беларусь 1»

Дробницкий сказал, как изменится международная торговля после эпидемии © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По его мнению, необходимо открыть как можно больше рынков для поставок сельхозпродукции.

Предприятия уже сами должны смотреть, с кем им выгодней и доступней торговать, отметил Субботин.

«Хотелось бы, чтобы и мы более рационально подходили к экспорту и смотрели, с кем лучше торговать, исходя из экономической целесообразности», — отметил Субботин.