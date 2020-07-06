«Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами, и тот сегмент, который держим сейчас, пытаемся его отстоять и даже, может быть, чуть-чуть расширить», — сказал Субботин.
По его мнению, необходимо открыть как можно больше рынков для поставок сельхозпродукции.
Предприятия уже сами должны смотреть, с кем им выгодней и доступней торговать, отметил Субботин.
«Хотелось бы, чтобы и мы более рационально подходили к экспорту и смотрели, с кем лучше торговать, исходя из экономической целесообразности», — отметил Субботин.