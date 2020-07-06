«Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию», — рассказал Енин.
Он также отметил, что понесшие убытки в результате катастрофы стороны согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности и выплате компенсации родственникам погибших.
Украинская сторона также добивается компенсации «Украинским авиалиниям».
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.