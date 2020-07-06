Иран пообещал передать Франции черные ящики сбитого украинского лайнера МАУ до 20 июля. Об этом накануне в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

«Черные ящики во Францию ​​еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию», — рассказал Енин.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Украинская сторона также добивается компенсации «Украинским авиалиниям».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.