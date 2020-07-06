Сильная жара ожидается в понедельник на юге, востоке и в центре Украины. Об этом сообщила 5 июля на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко

Синоптики рассказали, когда на Украину придет настоящая морозная зима © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк словам, будет «пекло пекельное». На западе и севере страны температура поднимется до плюс 30 градусов, а в некоторых западных регионах пройдут дожди с грозами.

Диденко пообещала, что в ночь на праздник Ивана Купала можно будет прыгать через костер и пускать венки по воде, потому что сильных дождей не ожидается. А вот днем 7 июля почти по всей территории страны пройдут дожди, в некоторых местах ожидаются ливни и шквалистый ветер в западных областях страны.

Также синоптик заверила, что 8 июля температура «спустится вниз как по горке» и существенно снизится. На юге и на востоке жара немного спадет 9 и 10 июля.