«Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским — не аристократическим — менталитетом, легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала», — заявил политолог
По мнению Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики. В пример он привел недавнее подписание Зеленским Меморандума с Международным валютным фондом, которым он гарантировал независимость Нацбанка Украины. А спустя две недели президент вызвал председателя Нацбанка и «предложил ему валить».
Политолог полагает, что европейские реформы на Украине невозможны до тех пор, пока «крестьянскую культуру» не сменит «буржуазная мораль».