Политолог из Киева Андрей Головачев 5 июля в интервью изданию «Главред» назвал президента Украины Владимира Зеленского типичным представителем «хуторянской элиты» и «кидалой»

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По мнению Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики. В пример он привел недавнее подписание Зеленским Меморандума с Международным валютным фондом, которым он гарантировал независимость Нацбанка Украины. А спустя две недели президент вызвал председателя Нацбанка и «предложил ему валить».

Политолог полагает, что европейские реформы на Украине невозможны до тех пор, пока «крестьянскую культуру» не сменит «буржуазная мораль».