Киев может обнулить Минские соглашения и обвинить Донбасс в нежелании мира — сенатор Морозов
Киев может обнулить Минские соглашения и обвинить Донбасс в нежелании мира — сенатор Морозов
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителям России необходимо сменить риторику. Также, по его словам, от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

Парламентарий, в частности, напомнил, что на протяжении длительного исторического периода российская сторона помогала Украине, защищала ее и способствовала всяческому ее развитию.

«Украина как государство состоялась благодаря России», — подчеркнул Цеков.

По его словам, нынешние западные и юго-восточные территории Украина получила за счёт воссоединения с Россией в 1654 году, потому что до этого момента у нее было совсем небольшое количество земель.

Политик добавил, что Украина станет «демократической и цивилизованной» лишь тогда, когда Зеленский перестанет следовать директивам из США и ЕС и вернётся к союзу с Россией.

 