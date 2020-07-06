Россия является единственной страной, которая может выдвигать требования Украине, поскольку имеет на это историческое право. Об этом 5 июля рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА Новости

Киев может обнулить Минские соглашения и обвинить Донбасс в нежелании мира — сенатор Морозов © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что представителям России необходимо сменить риторику. Также, по его словам, от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

Парламентарий, в частности, напомнил, что на протяжении длительного исторического периода российская сторона помогала Украине, защищала ее и способствовала всяческому ее развитию.

«Украина как государство состоялась благодаря России», — подчеркнул Цеков.

По его словам, нынешние западные и юго-восточные территории Украина получила за счёт воссоединения с Россией в 1654 году, потому что до этого момента у нее было совсем небольшое количество земель.

Политик добавил, что Украина станет «демократической и цивилизованной» лишь тогда, когда Зеленский перестанет следовать директивам из США и ЕС и вернётся к союзу с Россией.