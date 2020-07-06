Во-первых, продолжил эксперт, представители националистических группировок на протяжении последних шести лет убедились в том, что они являются неподсудными, абсолютно безнаказанными. И максимально, что их ждёт в случае совершения тяжких уголовных нарушений, — домашний арест, который быстро закончится.
«Поэтому многие сейчас хотят стать, скажем так, популярными, хотят самореализоваться, продвинуться на этом маргинальном националистическом поле. Для чего пытаются выставить себя такими героями, борющимися против Русского мира в кавычках. Это раз», — указал Гожый.
Второе, отметил юрист, «Национальный корпус» аффилирован с руководством этой Украины, которое отвыкло бороться в честном, легитимном политическом поле, бороться путём агитации и пропаганды своих ценностей, но зато научилось говорить только языком силы, запретов, давления.
Также, по его мнению, на Украине наблюдается деградация правоохранительной системы, когда суды, прокуратура и полиция прекрасно понимают, что если они попытаются взять под стражу или просто приструнить это псевдонационалистическое поле, то они получат в ответ насилие.
Всё это в комплексе и даёт такие плачевные результаты, когда жизнь и здоровье человека поставлены в зависимость просто от однодневной политической повестки, заключил собеседник издания.