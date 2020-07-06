Не существует стандартного объяснения тому, почему радикальные националисты жестоко избивают представителей партии Шария. Все эти причины можно разделить на несколько категорий. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый: На ближайших выборах Зеленского ждёт крайне неприятный сюрприз © Facebook, Андрей Гожый

«Поэтому многие сейчас хотят стать, скажем так, популярными, хотят самореализоваться, продвинуться на этом маргинальном националистическом поле. Для чего пытаются выставить себя такими героями, борющимися против Русского мира в кавычках. Это раз», — указал Гожый.

Второе, отметил юрист, «Национальный корпус» аффилирован с руководством этой Украины, которое отвыкло бороться в честном, легитимном политическом поле, бороться путём агитации и пропаганды своих ценностей, но зато научилось говорить только языком силы, запретов, давления.

Также, по его мнению, на Украине наблюдается деградация правоохранительной системы, когда суды, прокуратура и полиция прекрасно понимают, что если они попытаются взять под стражу или просто приструнить это псевдонационалистическое поле, то они получат в ответ насилие.

Всё это в комплексе и даёт такие плачевные результаты, когда жизнь и здоровье человека поставлены в зависимость просто от однодневной политической повестки, заключил собеседник издания.