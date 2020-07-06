С другой стороны, отметил эксперт, Белоруссия смогла компенсировать эти недостатки за счет военно-технического сотрудничества с Китаем.
«У нас есть собственная реактивная система залпового огня «Полонез», дальность стрельбы которой достигает 300 км и в принципе поражает столицы всех государств НАТО в случае необходимости. Военные аналитики говорят о том, что появление «Полонеза» в белорусской армии нивелировало польскую программу модернизации», — указал Шпаковский.
Политолог добавил, что в условиях расширения НАТО на восток Белоруссия и Россия должны продолжать усилия по укреплению своей обороноспособности и несколько больше координироваться в плане военно-технической сфере.
Речь идет о безопасности, и другие противоречия между странами (споры хозяйствующих субъектов, недопонимание в области интеграции, резкие высказывания, которые звучат на уровне должностных лиц, журналистов и политологов) должны отходить на задний план, заключил он.