Бывали прецеденты, когда Россия не передавала новейшие образцы вооружения белорусской армии, притом что именно белорусская армия составляет костяк региональной группы войск Союзного государства. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас есть собственная реактивная система залпового огня «Полонез», дальность стрельбы которой достигает 300 км и в принципе поражает столицы всех государств НАТО в случае необходимости. Военные аналитики говорят о том, что появление «Полонеза» в белорусской армии нивелировало польскую программу модернизации», — указал Шпаковский.

Политолог добавил, что в условиях расширения НАТО на восток Белоруссия и Россия должны продолжать усилия по укреплению своей обороноспособности и несколько больше координироваться в плане военно-технической сфере.

Речь идет о безопасности, и другие противоречия между странами (споры хозяйствующих субъектов, недопонимание в области интеграции, резкие высказывания, которые звучат на уровне должностных лиц, журналистов и политологов) должны отходить на задний план, заключил он.