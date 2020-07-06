Снятие антироссийских санкций со стороны Евросоюза будет говорить о том, что причины Донбасского конфликта следует искать не в Москве, а в Киеве. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский говорил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и обещал выйти из Минских договоренностей в случае, если за этот срок «нормандский формат» не принесет результатов.

«Как правило, упоминание плана Б указывает на отсутствие иного плана. Я думаю, что выход из соглашений маловероятен. Это автоматически приведет к тому, ради чего все это затевалось и что поддерживается «партией войны» — отмене санкций в отношении России. Это позволит говорить о том, что проблемы не в Москве, а в Киеве. Я думаю, что Киеву не позволят ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них как таковых», — отметил эксперт.

Политолог считает, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиться коррекции Минских соглашений, но на тех условиях, которые выгодны Украине: сначала граница, потом все остальное.

Что касается Донбасса, полагает Золотарев, то вряд ли он захочет возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты. Итогом всему этому будет замораживание конфликта, заключил собеседник издания.