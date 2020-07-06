Смысл Минских соглашений заключается не в том, чтобы вернуть под контроль Киева какие-то территории. Они направлены на принуждение Киева к мирному сосуществованию с республиками Донбасса для спасения Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии Федеральному агентству новостей

Корнилов объяснил уверенность Пушилина в том, что Донбасс не вернется в состав Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса отказываются даже рассмотреть вопрос возврата в состав Украины. По его словам, населению региона чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, поэтому своё будущее они видят исключительно в составе России.

Эксперт напомнил, что на следующий день после обретения независимости от Украины по результатам референдума Пушилин находился в должности председателя местного парламента и обратился к Владимиру Путину с просьбой принять ДНР в состав России, однако в 2014 году этот момент был проигнорирован.

«Было бы странно, если бы сейчас он поменял свою позицию. И сейчас Донецкая и Луганская народные республики делают все для дальнейшей интеграции с Российской Федерацией как в экономическом и гуманитарном, так и в политическом и идеологическом планах. Не ошибусь, если предположу, что население ДНР и ЛНР давно мечтает слиться с РФ в одно государство — по крайней мере, это было бы гарантией мира на их земле», — подчеркнул Корнилов.

Политолог считает, что заявление Пушилина и решение населения региона абсолютно не противоречит Минским соглашениям и законодательству самой ДНР, которая объявила о своей независимости от Украины в результате всенародного референдума в 2014 году.

Также, по его мнению, ни один из пунктов Минских соглашений не говорит напрямую, что ДНР и ЛНР становятся частью Украины, несмотря на украинскую трактовку утвержденного в ООН международного договора.