В индокитайском конфликте речь идет о противостоянии крупнейших сухопутных зарождающихся держав в Евразии. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео Телеканал Сталинград

Вполне вероятно, продолжил эксперт, что это будет конфликт локального характера с жертвами в несколько десятков тысяч человек.

Но если США полностью отстранятся от урегулирования этого конфликта и если полностью распадется Совбез ООН, то, по его мнению, этот конфликт может перерасти в небольшой ядерный конфликт и впервые за 75 лет будет применено ядерное оружие.

«Я не вижу инициатив Великобритании по урегулированию этого конфликта, я не вижу инициатив Франции или Германии, потому что они лишены субъектности. Они до сих пор не осознают себя самостоятельными игроками в новом мире без США», — сетует Вавилов.

Специалист добавил, что Россия пользуется возможностью регулировать этот конфликт, но для Китая с Индией она тоже не является истиной в последней инстанции.