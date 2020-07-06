В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли стычки между индийскими и китайскими военными. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. В Нью-Дели также утверждают, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.
Вполне вероятно, продолжил эксперт, что это будет конфликт локального характера с жертвами в несколько десятков тысяч человек.
Но если США полностью отстранятся от урегулирования этого конфликта и если полностью распадется Совбез ООН, то, по его мнению, этот конфликт может перерасти в небольшой ядерный конфликт и впервые за 75 лет будет применено ядерное оружие.
«Я не вижу инициатив Великобритании по урегулированию этого конфликта, я не вижу инициатив Франции или Германии, потому что они лишены субъектности. Они до сих пор не осознают себя самостоятельными игроками в новом мире без США», — сетует Вавилов.
Специалист добавил, что Россия пользуется возможностью регулировать этот конфликт, но для Китая с Индией она тоже не является истиной в последней инстанции.