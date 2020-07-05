Забастовки шахтеров в Донбассе происходят из-за того, что у руководства народных республик отсутствует стратегическое видение развития государства. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в недавнем интервью ИА «Новороссия»

«Правительство на другой планете, родной» - Пургин о ситуации в Донбассе © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«В республиках полностью отсутствует стратегическое видение развития государств. Нужен нам этот уголь или нет? Нужно ли оставлять без внимания ту коррупционную составляющую, которая полностью окутала всю угольную отрасль — когда на станции попадает уголь из копанок, а все считают, что это уголь из официальных шахт. А завтра копанки закроют и окажется, что нам нужно реанимировать шахты, приговорённые к демонтажу», — задается вопросом эксперт.

При этом, по его мнению, реакция властей была крайне неадекватной, которая идет вразрез с названием «народная республика».

Пургин отметил, что трудовые споры между коллективами и государством приводят к тому, что возникают конфликтные ситуации, которые не всегда разрешаются путём переговоров, однако консенсус может возникнуть вследствие бурного выяснения отношений.