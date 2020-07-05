Ранее в Антраците на территории ЛНР шахтёры отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты зарплат. При этом в городе «неожиданно» перестала работать мобильная связь «МТС-Водафон», а интернет-провайдеры «Лугаком» и Matrix заблокировали сеть ВКонтакте и YouTube.
«В республиках полностью отсутствует стратегическое видение развития государств. Нужен нам этот уголь или нет? Нужно ли оставлять без внимания ту коррупционную составляющую, которая полностью окутала всю угольную отрасль — когда на станции попадает уголь из копанок, а все считают, что это уголь из официальных шахт. А завтра копанки закроют и окажется, что нам нужно реанимировать шахты, приговорённые к демонтажу», — задается вопросом эксперт.
При этом, по его мнению, реакция властей была крайне неадекватной, которая идет вразрез с названием «народная республика».
Пургин отметил, что трудовые споры между коллективами и государством приводят к тому, что возникают конфликтные ситуации, которые не всегда разрешаются путём переговоров, однако консенсус может возникнуть вследствие бурного выяснения отношений.