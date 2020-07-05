В Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, включая детей, которые прилетели в Грецию из Киева. Свои действия греческая сторона объясняет запретом на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза из-за карантинных ограничений. Об этом 5 июля сообщает «Европейская правда» со ссылкой на одного из пассажиров

Польша отменила карантин для украинцев © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Украинцы прибыли в Грецию в субботу вечером двумя рейсами авиакомпании Ryanair и авиакомпании Wizz Air. После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну.

«Когда мы приехали в "Жуляны", нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов. Мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью. Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже по прилету на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались», — рассказал один из пассажиров.

Украинцев в автозаке отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе двух детей 8 и 9 лет. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

Греческие правоохранители отобрали у пассажиров все вещи, в том числе ноутбуки, но разрешили оставить телефоны, однако без зарядных устройств. Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: им не дают воду и еду, в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами, которые будут только во вторник.

При этом сами украинские дипломаты пока не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на горячую линию МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.