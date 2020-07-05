Совет раввинов Европы (СРЕ) объявил бойкот Facebook из-за того, что соцсеть, по их мнению, бездействует в отношении распространения и разжигания ненависти, сообщает РИА Новости 5 июля со ссылкой на пресс-службу СРЕ

«Проявление антисемитизма, расизма и клевета — это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», — отметил президент СРЕ, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

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Гольдшмидт также отметил, что подобный подход нужен не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения совершений преступлений в реальном мире.

Ранее ряд крупнейших брендов мира, включая Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever и других, объявили Facebook бойкот из-за бездействия социальной сети в отношении распространения и разжигания ненависти.