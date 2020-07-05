«Уже выдан приказ министра инфраструктуры о начале концессионных процедур. Мы готовы к объявлению конкурса на подготовку технико-экономического обоснования. Этот этап даст возможность подтвердить целесообразность передачи в концессию этого конкурса», — заявил Голодницкий.
По его словам Голодницкого, потенциальный концессионер уже имеется, и он даже готов профинансировать разработку документации, необходимой для передачи объекта в концессию, за свой счёт.
Зеленский высказал опасение, что в этом случае инвестор получит преимущества по сравнению с другими возможными участниками конкурса, но присутствующие на встрече заверили его, что на саму конкурсную процедуру это никак не повлияет.