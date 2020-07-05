Идет подготовка к передаче в концессию пассажирского терминала Одесского порта, включая гостиницу «Одесса», сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Южном и.о. директора Администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий, пишет портал «Пора говорить» 5 июля

«Уже выдан приказ министра инфраструктуры о начале концессионных процедур. Мы готовы к объявлению конкурса на подготовку технико-экономического обоснования. Этот этап даст возможность подтвердить целесообразность передачи в концессию этого конкурса», — заявил Голодницкий.

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Зеленский высказал опасение, что в этом случае инвестор получит преимущества по сравнению с другими возможными участниками конкурса, но присутствующие на встрече заверили его, что на саму конкурсную процедуру это никак не повлияет.