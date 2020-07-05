Развитие интернета в будущем даст новые возможности и для властей, и для активной части общества, и для пассивного большинства. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

Активная часть общества, по его мнению, с развитием интернета получит дистанционные технологии, новые цифровые возможности, новые возможности для политического анализа и социального конструирования.

«Пассивная часть общества тоже получает новый инструментарий, но она будет его использовать исключительно в роли успокоительной таблетки. Потому что для большинства людей интернет сегодня — это возможность похвастаться своими котикам, своими детьми, выложить фото с дня рождения, опубликовать селфи в туалете или лифте, разместить ностальгическую песню и так далее. Либо поругать власть и глупых чиновников, которые принимают глупые решения, но дальше этого дело не идет. Это аналог кухонных бесед с демонстрацией своих нарядов. Для массовки это как раз останется такой же социальной отдушиной и заменителем религии», — пояснил Серенко.

Таким образом, для подавляющего большинства интернет является формой новых антидепрессантов и взаимного поглаживания, для активной части общества — новыми возможностями для реализации своих амбиций, а для власти — возможностью активно управлять обществом и своими интересами, добавил политолог.