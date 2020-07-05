Китайцы, пояснил эксперт, готовы мириться с другими моделями, тем более что им тоже предстоит пережить серьезный внутренний кризис.
«Потому что все, что было эффективно в Китае, не факт, что будет эффективно за его пределами. Поэтому внутрикитайский кризис наряду с внутриамериканским и внутризападным станет третьим источником будущих потрясений», — прогнозирует Серенко.
По его мнению, Запад будет стараться удержать за собой пальму первенства и сохранить за собой статус локомотива цивилизации, поскольку серьезного конкурента у него на самом деле не просматривается.
России же, добавил политолог, сейчас имеет смысл не участвовать в тех или иных глобальных конфликтах и сосредоточиться на решении внутренних проблем.