Китай стремится оспорить монопольный сверхдержавный статус Америки, но он не претендует на создание универсальной культуры для всего мира, в отличие от западной цивилизации. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

«Потому что все, что было эффективно в Китае, не факт, что будет эффективно за его пределами. Поэтому внутрикитайский кризис наряду с внутриамериканским и внутризападным станет третьим источником будущих потрясений», — прогнозирует Серенко.

По его мнению, Запад будет стараться удержать за собой пальму первенства и сохранить за собой статус локомотива цивилизации, поскольку серьезного конкурента у него на самом деле не просматривается.

России же, добавил политолог, сейчас имеет смысл не участвовать в тех или иных глобальных конфликтах и сосредоточиться на решении внутренних проблем.