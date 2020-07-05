Радикальные националисты хотят показать президенту Украину Владимиру Зеленскому, что могут быть ему полезны. Но такое сотрудничество может привести к тому, что глава государства станет их заложником. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Заигрывание Зеленского с радикалами может привести к насилию на выборах © sobityadnya.ru

Эксперт считает эту акцию «Нацкорпуса» определенным подыгрыванием власти Зеленского, поскольку в последнее время участились нападения на представителей партии Шария, которая имеет проходной рейтинг в крупных городах, и которая частично работает на электорате Зеленского.

По его мнению, то, что эти действия направлены против партии Шария в отсутствие внятной реакции со стороны власти, показывает, что они хотят быть полезными Зеленскому.

«Зеленский может стать их заложником. Это все очень тревожно в преддверии местных выборов, где будет масса участников. Может начаться эскалация насилия против потенциальных кандидатов. Таких вещей до сих пор не было», — подчеркнул Попов.

Политолог добавил, что во фракции Зеленского давно наметился определенный раскол, и противники Зеленского, в том числе внешние, будут пытаться этот раскол усилить.