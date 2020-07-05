Флаг Украины не будет поднят над территорией Донбасса, поскольку это не утверждено ни в одном из имеющих силу международных документов. Тем более, что регион последовательно интегрируется в состав РФ. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в недавнем комментарии Федеральному агентству новостей

Пургин описал, что начнется, если ДНР/ЛНР выйдут из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса отказываются даже рассмотреть вопрос возврата в состав Украины. По его словам, населению региона чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, поэтому своё будущее они видят исключительно в составе России.

Эксперт отметил, что заявление Пушилина и решение населения региона абсолютно не противоречит Минским соглашениям и законодательству самой ДНР, которая объявила о своей независимости от Украины в результате всенародного референдума в 2014 году.

Также, по его мнению, ни один из пунктов Минских соглашений не говорит напрямую, что ДНР и ЛНР становятся частью Украины, несмотря на украинскую трактовку утвержденного в ООН международного договора.

«Да, там действительно говорится, что выборы должны состояться по украинскому закону, однако вся процедура должна быть детально согласована с представителями ДНР и ЛНР. Кроме того, факт проведения голосования не означает того, что уже на следующий же день в республиках начнет действовать законодательство Украины», — уточнил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что смысл мирного соглашения заключается не в возврате каких-то территорий Киеву, а направлен на принуждение Киева к мирному сосуществованию с ЛДНР для спасения Украины.

Специалист также добавил, что Пушилин такими заявлениями подводит украинское руководство к позиции диалога с Донецком и Луганском в качестве российских регионов.