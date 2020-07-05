Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса отказываются даже рассмотреть вопрос возврата в состав Украины. По его словам, населению региона чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, поэтому своё будущее они видят исключительно в составе России.
Эксперт отметил, что заявление Пушилина и решение населения региона абсолютно не противоречит Минским соглашениям и законодательству самой ДНР, которая объявила о своей независимости от Украины в результате всенародного референдума в 2014 году.
Также, по его мнению, ни один из пунктов Минских соглашений не говорит напрямую, что ДНР и ЛНР становятся частью Украины, несмотря на украинскую трактовку утвержденного в ООН международного договора.
«Да, там действительно говорится, что выборы должны состояться по украинскому закону, однако вся процедура должна быть детально согласована с представителями ДНР и ЛНР. Кроме того, факт проведения голосования не означает того, что уже на следующий же день в республиках начнет действовать законодательство Украины», — уточнил Корнилов.
Политолог подчеркнул, что смысл мирного соглашения заключается не в возврате каких-то территорий Киеву, а направлен на принуждение Киева к мирному сосуществованию с ЛДНР для спасения Украины.
Специалист также добавил, что Пушилин такими заявлениями подводит украинское руководство к позиции диалога с Донецком и Луганском в качестве российских регионов.