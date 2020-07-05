Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина вернет «все свои территории». Его слова прозвучали во время мероприятий в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, сообщает «Укринформ» 5 июля

«Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость», — сказал Зеленский.

«Пусть обсудят это в Полтаве» — Крым ответил Зеленскому на слова о «возвращении» региона © РИА Новости, Александр Пирагис | Перейти в фотобанк

Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение.

Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.

Кроме того, представители российской власти неоднократно заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.