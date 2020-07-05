«Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость», — сказал Зеленский.
Напомним, киевский режим при поддержке США и стран Европейского союза обвиняют РФ в «аннексии» Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе.
Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение.
Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.
Кроме того, представители российской власти неоднократно заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.