Строка «пол» вскоре исчезнет из национальных паспортов жителей Нидерландов, сообщило издание NU.nl 3 июля со ссылкой на письмо министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен к парламенту страны

Это новшество будет реализовано самое позднее в 2025 году, отмечает издание. В то же время в загранпаспортах указание пола останется, поскольку этого пока что требуют законы Европейского Союза.

Требование отказа от отметки «пол» входит в парламентское коалиционное соглашение, заключенное в 2017 году под давлением местных ЛГБТ-организаций.

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Следует отметить, что в Голландии уже существует категория граждан, пол которых «не может быть определен» согласно решениям судов по искам этих жителей государства.