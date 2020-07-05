Это новшество будет реализовано самое позднее в 2025 году, отмечает издание. В то же время в загранпаспортах указание пола останется, поскольку этого пока что требуют законы Европейского Союза.
Требование отказа от отметки «пол» входит в парламентское коалиционное соглашение, заключенное в 2017 году под давлением местных ЛГБТ-организаций.
Энгелсховен в письме утверждает, что, согласно внутренним исследованиям, пол в удостоверении личности не имеет никакого значения, даже для полицейских.
Следует отметить, что в Голландии уже существует категория граждан, пол которых «не может быть определен» согласно решениям судов по искам этих жителей государства.