Военно-морские силы (ВМС) Украины развернут на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с новейшими крылатыми ракетами «Нептун» местного производства, сказал командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает РБК Украина 5 июля

Согласно сообщению, на Азовском море будет размещен один дивизион, а на Черном — два.

Неижпапа назвал Россию «главным врагом» Украины, заявив, что «угроза полномасштабной агрессии» со стороны Москвы актуальна с 2014 года.

Американские корни украинского «Нептуна»: зачем США поставят Украине крылатые ракеты © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Александр Турчинов в то время, когда он занимал пост секретаря СОвета национальной безопасности и обороны Украины, заявлял, что ракеты «Нептун» смогут «в минуты» уничтожить Крымский мост.

«Нептун» — разработка конструкторского бюро Украины «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.