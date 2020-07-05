Раннее созревание клубники в Эстонии без украинских гастарбайтеров вызвало такие проблемы, что МВД страны стало бить тревогу, сообщает украинский «Первый деловой канал» 5 июля

В Эстонии в конце июня раньше времени созрела клубника, однако из-за отсутствия сезонных работников из Украины она гниет на полях.

Аграрии призвали правительство отменить ограничения на въезд трудовых мигрантов, но МВД восприняло эту идею крайне негативно: уже сейчас украинцев в Эстонии слишком много.

«Если ничего не менять, то через 10 лет тут будет, условный Таллин, который полностью состоит из граждан Украины», — цитирует канал МВД Эстонии.

В ведомстве отметили, что в стране на основе краткосрочной или долгосрочной визы сейчас проживает около 50 тысяч человек, и если открыть границы для украинцев, то их будет еще больше.

Напомним, Эстония после распада СССР проводит в отношении русскоязычных жителей страны нацистскую политику, награждая статусом «неграждане» и поражая в правах тех, кто по тем или иным причинам не смог сдать экзамен по эстонскому языку.