Президент Украины Владимир Зеленский с большим нежеланием ответил на вопрос сторонника бывшего главы государства Петра Порошенко об уголовных делах в отношении последнего, сообщило принадлежащее однопартийцу Порошенко Алексею Гончаренко издание «Думская» 4 июля

В этот день в ходе открытия стадиона в школе №1 города Южный (Одесская область) Зеленский дал короткий брифинг для журналистов.

Журналист «Думской» спросил гаранта о том, не боится ли он в результате преследования Порошенко повторить судьбу экс-президента Виктора Януковича, который посадил экс-премьера Юлию Тимошенко, однако после Майдана 2014 года бежал из страны из опасений за свою жизнь

«Я никого не сажаю. И мне не интересно отвечать на такие вопросы», — сказал в ответ Зеленский.

Напомним, против Порошенко были заведены ряд уголовных дел, однако часть из них уже закрыты после того, как фракция экс-президента своим голосованием в Верховной Раде обеспечила Зеленскому принятие ряда скандальных законов, в частности, о рынке земли.

Вадим Карасев: Никакого уголовного преследования Порошенко не будет, он нужен Зеленскому Вадим Карасев в интервью Украина.ру, фактическое преследование Порошенко на этом можно считать оконченным.

Все расследования преступлений Порошенко теперь будут вестись «для галочки», чтобы не слишком разочаровывать электорат Зеленского.

Последний в ходе своей избирательной кампании обещал посадить Порошенко.