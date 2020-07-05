На переговорах по урегулированию конфликта на Украине Москва настаивает на скорейшем юридическом оформлении Киевом статуса Донецкой и Луганской народных республик, сообщает 3 июля со ссылкой на рабочий документ российской делегации, прибывшей в Берлин на переговоры политических советников в нормандском формате

Издание заявляет, что неофициальный перечень требований получен изданием из кругов, близких к правительству РФ.

Der Spiegel отмечает, что один из пунктов требует, чтобы Украина не позже 6 июля представила контактной группе минских переговоров проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ДНР и ЛНР.

От Парижа до Берлина. Министры "нормандской четверки" об условиях очередной встречи © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Россия также настаивает на том, чтобы Киев активизировал усилия по реализации формулы Штайнмайера по выполнению Минских соглашений.

В частности, согласно документу, ДНР и ЛНР автоматически получат постоянный особый статус, если ОБСЕ признает местные выборы в республиках свободными и честными.