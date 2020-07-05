Издание заявляет, что неофициальный перечень требований получен изданием из кругов, близких к правительству РФ.
Der Spiegel отмечает, что один из пунктов требует, чтобы Украина не позже 6 июля представила контактной группе минских переговоров проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ДНР и ЛНР.
К этой же дате Украина должна без дополнительных условий предоставить список удерживаемых лиц, освобождения которых она требует от Донецка и Луганска, которые также обязуются предоставить соответствующий список заключенных украинских тюрем.
Россия также настаивает на том, чтобы Киев активизировал усилия по реализации формулы Штайнмайера по выполнению Минских соглашений.
В частности, согласно документу, ДНР и ЛНР автоматически получат постоянный особый статус, если ОБСЕ признает местные выборы в республиках свободными и честными.