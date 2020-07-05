Деградация политического класса по всему миру объясняется резким увеличением роли денег и увеличением разницы доходов между элитой и обществом. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог отметил, что общество в глобальном смысле превратилось из производителей в потребителей, но если производители объединены классовыми интересами, то потребители не объединены, считает он.

Поэтому гражданское общество стало ослабляться, контроль над властью тоже стал резко ослабляться, элиты оказались предоставлены самим себе, закусили удела и стали проводить агрессивную политику, резюмировал Марков.