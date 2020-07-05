«Я думаю, что это связано с резким увеличением роли денег и разницы в доходах, когда слишком многие вещи стали делаться именно с помощью денег, а традиционные институты гражданского общества (профсоюзы, ассоциации) оказались в кризисе», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что общество в глобальном смысле превратилось из производителей в потребителей, но если производители объединены классовыми интересами, то потребители не объединены, считает он.
Поэтому гражданское общество стало ослабляться, контроль над властью тоже стал резко ослабляться, элиты оказались предоставлены самим себе, закусили удела и стали проводить агрессивную политику, резюмировал Марков.