Однако, подчеркнул эксперт, американцы максимально блокируют возможность появления китайского присутствия на портах Балтики, и прибалтийские государства идут в фарватере этого.
«Китайцам не разрешают что-либо там строить. И здесь очень большая проблема», — указал Вавилов.
Специалист также обратил внимание, что сейчас действует маршрут через транссибирскую магистраль, Москву, Минск, Варшаву, Берлин, но китайцы постоянно обвиняют польских таможенников и польские логистические компании в том, что они сильно задерживают китайские грузы на пути в Германию по указке из США.
Получается, добавил собеседник издания, что, одной стороны, очень много китайских железнодорожных маршрутов идет через страны СНГ в Европу, а с другой — они все нестабильны.