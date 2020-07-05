Китай рассматривает страны Балтии в качестве резервного пути для поставки своих товаров в Европу, рассматривает возможность инвестировать в создание дополнительной портовой инфраструктуры в Прибалтике. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео Телеканал Сталинград

«Китайцам не разрешают что-либо там строить. И здесь очень большая проблема», — указал Вавилов.

Специалист также обратил внимание, что сейчас действует маршрут через транссибирскую магистраль, Москву, Минск, Варшаву, Берлин, но китайцы постоянно обвиняют польских таможенников и польские логистические компании в том, что они сильно задерживают китайские грузы на пути в Германию по указке из США.

Получается, добавил собеседник издания, что, одной стороны, очень много китайских железнодорожных маршрутов идет через страны СНГ в Европу, а с другой — они все нестабильны.