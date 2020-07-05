В среду, 1 июля, суд не смог избрать меру пресечения Петру Порошенко, который фигурирует в нескольких уголовных делах. Во время судебного заседания сам Порошенко отпускал грубые шутки в адрес прокурора.
По словам Костя Бондаренко, власти не ставят задачу отправить Порошенко в тюрьму.
«Стоит задача его максимально дискредитировать, делать из него мученика вряд ли кто-то будет», — рассказал политолог.
При рейтинге в 13% смешно говорить о попытках экс-президента Петра Порошенко вернуться во власть, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.