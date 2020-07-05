Превращая судебное заседание в фарс, экс-президент Украины Пер Порошенко таким образом использовал особую форму защиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Аваков устал использовать радикалов, а Зеленский перестал их бояться © РИА Новости, Нина Зотина Петру Порошенко, который фигурирует в нескольких уголовных делах. Во время судебного заседания сам Порошенко отпускал грубые шутки в адрес прокурора.

По словам Костя Бондаренко, власти не ставят задачу отправить Порошенко в тюрьму.

«Стоит задача его максимально дискредитировать, делать из него мученика вряд ли кто-то будет», — рассказал политолог.

При рейтинге в 13% смешно говорить о попытках экс-президента Петра Порошенко вернуться во власть, считает собеседник издания.

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