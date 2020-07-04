В ноябре 2019 года танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель, из-за чего произошла утечка топлива. Мининфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера.
«Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала», — заявил Зеленский.
Он уточнил, что 20 июля — это предварительная дата и сроки могут быть сдвинуты в зависимости от сложности работ.
Ранее глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что в результате утечки топлива уровень допустимой концентрации нефтепродуктов на побережье превышен в 16,4 раза. В связи с этим прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело.