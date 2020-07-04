Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно «Делфи» с побережья Одессы. Об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти 4 июля, передает РИА Новости

Эвакуация затонувшего близ Одессы танкера приведет к наибольшему выбросу нефти в море — экологи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что 20 июля — это предварительная дата и сроки могут быть сдвинуты в зависимости от сложности работ.

Ранее глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что в результате утечки топлива уровень допустимой концентрации нефтепродуктов на побережье превышен в 16,4 раза. В связи с этим прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело.