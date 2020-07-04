Депутат от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко работает на бизнесмена Игоря Коломойского. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина» 4 июля

Смолий рассказал, как изменится ситуация с «Приватбанком» после смены главы НБУ © bank.gov.ua Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил тем, что «в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление».

На программу, посвященную этой теме, Тимошенко принесла папку с документами, которые якобы доказывают преступления Нацбанка Украины.

«У меня в руках сейчас находится фундаментальный труд, который сделали наши украинские практикующие финансисты, банкиры, ученые. Вот он у меня в руках. Это документ, который анализирует преступления Национального банка Украины против Украины», — заявила она.

В ответ на это Гончаренко заявил, что экс-премьер работает на Коломойского, у которого было противостояние с НБУ из-за национализации в 2016 году «Приватбанка».

«То, что Юлия Владимировна [Тимошенко] разбирается в схемах, нет никакого сомнения: еще когда мне было лет 14, я уже знал, что Юлия Владимировна погрузилась в схемы очень серьезно… Только вот почему-то когда Юлия Владимировна была премьер-министром, а я уже был тогда взрослым человеком, помню: курс у нас упал в два раза, внешние наши заимствования выросли в два раза… Вам как-то в эфир позвонил Игорь Валерьевич Коломойский, а теперь ему нет смысла звонить, потому что за него говорит Юлия Владимировна. Вы знаете, как на прямой связи: повторила слово в слово… Я видел, как мы принимали закон о "Приватбанке", <…> как там билась Юлия Владимировна за каждое слово», — сказал Гончаренко.

По его словам, когда Коломойский увидел, что уже не сможет вернуть «Приватбанк», его бывшие владельцы «решили приватизировать Национальный банк Украины».

Ранее Смолий заявил, что назначение нового главы Нацбанка Украины не повлияет на политику в отношении «Приватбанка».