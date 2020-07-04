Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» требует у властей Украины поднять минимальные зарплату, пенсию и прожиточный минимум до почти $260 (18,5 тысяч рублей) и увеличить другие социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба политсилы 4 июля

Украина: пенсии повышают, но прожить на них невозможно © Украина.ру/Стрингер Владимир Зеленский поставил перед Кабмином задачу повысить уровень минимальной зарплаты в стране. Офис президента заявил, что планирует повышение с 1 сентября до 5 тысяч гривен (13,2 тысячи рублей), а с января 2021 года — до 6 тысяч гривен (15,8 тысячи рублей).

«Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7 тысяч гривен (18,5 тысячи рублей — ред.). Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что Украине нужна ответственная власть, которая будет развивать страну, а «нынешние горе-управленцы должны быть отправлены в отставку, и как можно скорее».

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около $177 (12,6 тысячи рублей), прожиточный минимум — около $87 (6,2 тысячи рублей), минимальный размер пенсий — около $70 (5 тысяч рублей).